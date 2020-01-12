  • Добро пожаловать!

    KAPITALTORG - это мгновенный вывод средств и полная автоматизация дохода!

  • Уникальная Идея

    Первый проект на инновационной стабильной системе отчисления

    Мгновенные выплаты от 1 руб.
    Платёжные системы - QIWI, PAYEER, ЯндексДеньги, WebMoney
    Простота и полная автоматизация дохода
    Доступное участие с любой суммы или без вложений
    Регулярные Конкурсы, Акции и Бонусы для каждого
    Оперативная Служба Поддержки [24/7]
  • Партнёрская Программа

    20%

    10%

    3%

    2%

    1%

Инновационная система нового поколения

     Мы не формируем накопительный «пузырь», например как те же хайпы и пирамиды.
     Стабильная доходность от нашей системы гарантируется и достигается за счёт массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и применения высококачественного Трейдинга, что позволяет нам дополнительно поддерживать общий фонд отчислений для наших участников.

  • Прибыль уже через минуту
  • Мгновенные выплаты
  • Акции и Бонусы для всех
  • Доступность и простота
  • Многоуровневая Партнёрская Программа
  • Служба Поддержки [24/7]

История операций

  • [37061] Invest Sveta90 мощность повышена 20.00

    Дата: 12.01.20 в 12:07:03

  • [37058] grigorii мощность повышена 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:44:46

  • [37057] Panfilovsk мощность повышена 20.00

    Дата: 12.01.20 в 11:32:23

  • [37056] Srgeinikola мощность повышена 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:30:40

  • [37055] tolyn мощность повышена 12.00

    Дата: 12.01.20 в 11:25:38

  • [37054] tolyn баланс пополнен 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:25:09

  • [37053] Азанов Руслан мощность повышена 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:25:09

  • [37052] Азанов Руслан мощность повышена 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:24:56

  • [37051] Азанов Руслан мощность повышена 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:24:39

  • [37050] Азанов Руслан мощность повышена 10.00

    Дата: 12.01.20 в 11:24:22

Как это работает?

МОМЕНТАЛЬНЫЙ СТАРТ

Система отчисления начинает работать сразу после регистрации. Первые начисления Вы получите уже через минуту.

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК КОНТРАКТА

Мы не ограничиваем участников временными рамками. Системой можно пользоваться сколько потребуется.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫВОД

Укажите сумму вывода и получите её моментально. Количество заявок в сутки не ограничено.

1
Зарегистрируйтесь
2
Запустите систему
3
Получайте прибыль