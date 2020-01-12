Мы не формируем накопительный «пузырь», например как те же хайпы и пирамиды.

Стабильная доходность от нашей системы гарантируется и достигается за счёт массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и применения высококачественного Трейдинга, что позволяет нам дополнительно поддерживать общий фонд отчислений для наших участников.

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